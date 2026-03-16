Traffico Lazio del 16-03-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 16 marzo 2026, sulla rete stradale del Lazio, si registrano code a tratti in carreggiata interna sul Raccordo Anulare. La situazione interessa varie zone della tangenziale, causando rallentamenti e attese per gli automobilisti in transito. Le autorità segnalano che il traffico è sostenuto in entrambe le direzioni, con alcune aree più colpite di altre.

Luceverde Lazio trovati sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra la diramazione per Firenze il bivio a 24 e proseguendo tra via Casilina e via fila sul tratto Urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est verso il centro la polizia locale di Roma ci Segnala la chiusura temporanea di via Merulana per incidente in prossimità di via Labicana verso San Giovanni sulla circonvallazione Tiburtina chiusa la rampa di accesso dalla via Tiburtina sulla tangenziale est in direzione San Giovanni per lavori in provincia di Rieti sulla Salaria transito a senso unico alternato tra Antrodoco e sigillo fino al 26 marzo tutti i... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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