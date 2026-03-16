Tra paesaggio e disincanto | Astrazioni Sociali di Dario Pellegrino

Tra il paesaggio e il disincanto, la raccolta di poesie intitolata Astrazioni Sociali, scritta da Dario Pellegrino e pubblicata nel 2025 da Edizioni Albatros Il Filo, si inserisce nel panorama della poesia italiana contemporanea. La silloge combina una tensione lirica con un’attenzione al presente, offrendo un ritratto di temi e immagini che riflettono la realtà attuale.

Nel panorama della poesia italiana contemporanea, la silloge Astrazioni Sociali di Dario Pellegrino, pubblicata nel 2025 da Edizioni Albatros Il Filo, si presenta come una raccolta che coniuga tensione lirica e attenzione al presente. Il titolo, già di per sé programmatico, indica la direzione dell’intero lavoro: l’astrazione come slancio verso una dimensione riflessiva e filosofica; il “sociale” come richiamo alla concretezza dell’esperienza umana e collettiva: attorno a questa dialettica si muove l’intera silloge, la cui struttura accompagna il lettore in un percorso progressivo. I primi componimenti davanti a cui ci si trova, sono fortemente ancorati al paesaggio naturale: ulivi secolari, scogli, albe, rondini, stagioni che mutano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Tra paesaggio e disincanto: Astrazioni Sociali di Dario Pellegrino Articoli correlati Leggi anche: Tra disincanto e crisi valoriale, un viaggio nella letteratura americana postmoderna astrazioniASTRAZIONI Galleria Vik Milano A cura di Alessandro Riva Nata all’inizio del Novecento come gesto radicale di rottura con la rappresentazione,...