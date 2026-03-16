Tra Fabregas e Gasperini si discute anche del futuro della Serie A, un campionato noto per il suo stile di gioco incentrato sul duello individuale e sulla marcatura a uomo. Le partite sono caratterizzate da scontri diretti tra giocatori e da una forte competitività tra le squadre. La vittoria si ottiene spesso superando gli avversari in singoli e collettivi.

La Serie A è il regno delle marcature a uomo, delle squadre che si annullano a vicenda e dei tre punti che arrivano vincendo i duelli individuali. Gian Piero Gasperini, è noto, ha tracciato un solco in questo senso e la sua Roma, inevitabilmente, è arrivata a giocarsi la qualificazione in Champions League assecondando queste idee in modo proattivo. Oggi sembra passato un secolo, ma è così che ha vinto contro il Como nella partita d’andata a metà dicembre (quando era quarta in classifica e il Como sesto), utilizzando il pressing alto per spingere la squadra di Fabregas a lanciare lungo e raggiungere così il doppio obiettivo di mettere la partita sui propri binari e di snaturare quella degli avversari. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Tra Fabregas e Gasperini c'è in ballo anche il futuro della Serie A

Articoli correlati

Serie A, Antonio Conte vince la panchina d’oro 2025 davanti a Gasperini e FabregasSi è svolta a Coverciano la cerimonia per l’assegnazione della Panchina d’Oro, il rinomato premio dell’AIA riservato ai top allenatori italiani,...

Che scontro tra Fabregas e Gasperini: “Ha fatto una cosa antisportiva”. “Il Como è forte, ma non stimo i loro comportamenti”C’è un nuovo capitolo nelle rivalità tra allenatori: Cesc Fabregas contro Gian Piero Gasperini, e viceversa.

Una raccolta di contenuti su Tra Fabregas

Temi più discussi: Tensione tra Fabregas e Gasperini: cos'è successo al fischio finale di Como-Roma; Como-Roma 2-1, Fabregas e il mancato saluto di Gasperini: Una mancanza di rispetto; Como-Roma, tensione tra Fabregas e Gasperini: niente saluto e scintille tra le panchine; Como-Roma, sfida Champions tra Fabregas e Gasperini: idee diverse e vecchie scintille.

Como-Roma, i motivi della lite tra Gasp e Fabregas: il tecnico giallorosso rivela il retroscenaGian Piero Gasperini attacca dopo Como-Roma: polemiche sull’espulsione di Wesley e sul mancato saluto a Fabregas. Il tecnico giallorosso critica arbitro e comportamenti del Como. sport.virgilio.it

Che scontro tra Fabregas e Gasperini: Ha fatto una cosa antisportiva. Il Como è forte, ma non stimo i loro comportamentiC’è un nuovo capitolo nelle rivalità tra allenatori: Cesc Fabregas contro Gian Piero Gasperini, e viceversa. Lo scontro è esploso nel post-partita di Como – Rona, scontro diretto cruciale nella lotta ... ilfattoquotidiano.it

Alta tensione al termine di #ComoRoma Cosa è successo tra #Gasperini e #Fabregas x.com

Niente saluto finale tra #Fabregas e #Gasperini dopo #ComoRoma Il tecnico spagnolo ha raccontato così a Sky quanto successo #Calcionews24 - facebook.com facebook