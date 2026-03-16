Tottenham-Atletico Madrid Champions League 18-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Colchoneros vicinissimi alla qualificazione

Il 18 marzo 2026 alle ore 21:00 si disputa la partita tra Tottenham e Atletico Madrid valida per la Champions League. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state aggiornate, con gli spagnoli favoriti per la qualificazione. L’Atletico Madrid si trova molto vicino a qualificarsi tra le prime otto squadre del torneo, un risultato significativo considerando le competizioni a cui partecipa questa stagione.

L’Atletico Madrid è molto vicino ad entrare nelle migliori 8 squadre d’Europa: sarebbe un traguardo molto importante per la squadra di Simeone, che in questa stagione ha preso le migliori soddisfazioni dalle due coppe alle quali sta partecipando. Per raggiungere il verdetto, però, c’è da sbrigare quella che in apparenza sembra poco più di un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Tottenham-Atletico Madrid (Champions League, 18-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Colchoneros vicinissimi alla qualificazione Articoli correlati Atletico Madrid-Tottenham (Champions League, 10-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros attendono gli SpursE’ difficile pensare che la Champions League possa non essere una priorità per un club ambizioso e ricco come il Tottenham, soprattutto quando si... Una raccolta di contenuti su Tottenham Atletico Madrid Champions... Temi più discussi: Atletico Madrid-Tottenham: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Atletico Madrid-Tottenham 5-2: il video dei gol; L'Atletico sugli scudi, 5-2 al Tottenham: Kinsky vive 15' da incubo; Tottenham: tre gol subiti in 15 minuti contro l'Atletico Madrid, Tudor sostituisce il portiere Kinsky che si mette a piangere. Simeone vince 5-2. Contro chi giocherà ai quarti la vincente di Tottenham?Atlético Madrid in Champions League 2025/26L’Atlético Madrid, grazie al 5?2 dell’andata, parte con un piccolo vantaggio psicologico, mentre il Tottenham dovrà cercare di ribaltare il risultato per continuare il cammino europeo. Barcellona e ... tag24.it Video Atletico Madrid Tottenham (5-2) | Gol e highlights: bis di Alvarez! (Champions League 2026)Video Atletico Madrid Tottenham (risultato finale 5-2) gol e highlights della partita valevole come andata degli ottavi di finale di Champions League 2025/2026. ilsussidiario.net La #Juventus continua a monitorare la situazione #Vicario. Il portiere, in rottura con #Tudor dopo l'esclusione iniziale nella gara di Champions contro l'Atletico Madrid, potrebbe lasciare il Tottenham a fine stagione JEBRA TV - facebook.com facebook Atletico Madrid-Tottenham 5-2 Real Madrid-Manchester City 3-0 PSG-Chelsea 5-2 Galatasaray-Liverpool 1-0 Newcastle-Barcellona 1-1 Bayer Leverkusen-Arsenal 1-1 Non è stata una 2 giorni di Champions semplice per le 6 squadre della Pr x.com