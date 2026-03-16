Nel mondo della politica, le liste si stanno componendo tra conferme e sorprese. Ceccarelli sta mettendo insieme i candidati, mentre vari schieramenti definiscono le proprie forze in vista della scadenza di fine aprile. La corsa è intensa e la tabella di marcia richiede decisioni rapide, anche se il countdown ufficiale non è ancora iniziato.

Liste, numeri, nomi. Campi politici affollatissimi nella corsa alla composizione delle liste. Non siamo al rush finale ma il d-day di fine aprile impone una tabella di marcia serrata. Tutti, partiti e movimenti, civici in testa, sono a caccia di candidati e sopratutto dei migliori candidati possibili: nomi e profili (con relative competenze) da presentare come valore aggiunto nella gara a chi conquista un voto in più. Obiettivo condiviso e trasversale ma affatto scontato: la tagliola del 3% sarà il 24 e 25 maggio, a decidere chi sta dentro e chi resta fuori. Dentro il consiglio comunale e dentro la giunta del sindaco che uscirà dalle urne con la fascia tricolore addosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Totocandidati: conferme e sorprese. Anche Ceccarelli prepara una lista

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