Tornano i concerti della scuola Bonamici

Da lanazione.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa 16 marzo 2026-   Il 18 marzo alla Chiesa del Carmine torna "Momenti Musicali": un appuntamento tra lieder, teatro e grandi emozioni per avvicinare bambini e ragazzi alla musica classica. La grande musica classica torna a parlare ai più giovani. Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 10:00, la suggestiva cornice della Chiesa del Carmine in Corso Italia a Pisa ospiterà il concerto "Alla scoperta di Schubert". L'evento si inserisce all'interno della fortunata rassegna "Momenti Musicali. Introduzione alla musica classica per bambini e ragazzi", un progetto ideato dalla Scuola di Musica Bonamici con il sostegno di Fondazione Pisa, con l’obiettivo di rendere il patrimonio della musica colta accessibile e affascinante per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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