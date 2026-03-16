Torna l' Iftar Street in San Salvario | oltre 500 persone rompono il digiuno nel quartiere c' è anche l' imam Mohamed Shahin

L'Iftar Street torna a San Salvario, attirando oltre 500 persone che si riuniscono nel quartiere per rompere il digiuno serale. Tra i partecipanti ci sono anche l'imam Mohamed Shahin e numerosi fotografi, mentre si ascolta il richiamo del muezzin, segnando il momento più atteso della giornata. La scena si svolge al tramonto, tra abbracci e strette di mano.

Arriva al tramonto, il momento più atteso, tra fotografi, strette di mano e abbracci, in concomitanza con il muezzin, il richiamo della preghiera, la quarta delle cinque obbligatorie nell'arco della giornata. La Salat al-Maghrib con la quale rompere il digiuno e consumare l'iftar, il pasto serale durante il mese del Ramadan. Un momento sacro da vivere in maniera conviviale in quel di San Salvario, tra i tavoli allestiti nell'Aiuola Ginzburg. È infatti l'ottava edizione dell'Iftar Street, un evento che mancava nel quartiere da sette anni. A non mancare, però, è stato l'imam Mohamed Shahin. Siede al tavolo vicino a chi, in questi mesi, non lo ha mai lasciato: gli avvocati Fairus Ahmed Jama e Gianluca Vitale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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