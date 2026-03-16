Durante le vacanze di primavera negli Stati Uniti, i viaggiatori sono avvertiti di prestare attenzione a ciò che portano nelle valigie, poiché potrebbe trattarsi di cimici da letto. Il “New York Post” segnala un aumento di segnalazioni riguardanti infestazioni provenienti da hotel. È importante evitare di riporre oggetti infetti in casa per prevenire la diffusione di questi insetti.

Secondo quanto riportato dal “ New York Post”, i viaggiatori diretti verso le mete più gettonate degli Stati Uniti per le tradizionali vacanze primaverili dello Spring Break devono prestare la massima attenzione a ciò che riportano a casa all’interno delle valigie. I recenti report stilati dalle aziende specializzate in disinfestazione indicano infatti un netto e preoccupante aumento delle infestazioni di cimici da letto legate agli spostamenti turistici, con un’incidenza particolare in diversi Stati del Sud. La mappa del rischio e il nodo degli alloggi low cost. I dati diffusi dall’azienda Terminix ad Atlanta hanno posizionato la Georgia al sesto posto a livello nazionale per numero di richieste di intervento contro le cimici da letto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torna l’allarme cimici da letto in hotel: l’errore da non fare con la valigia al rientro per non infestare la propria casa

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