Tormented Souls 2 | -58% a 12€ horror classico per PC datati

Nel mercato italiano dei videogiochi, Tormented Souls 2 è in offerta con uno sconto del 58%, portandolo a 12 euro. Si tratta di un titolo horror classico disponibile per PC, rivolto sia a chi cerca un’esperienza nostalgica sia ai collezionisti. La promozione evidenzia come le vendite siano orientate anche verso giochi più datati, in un settore in evoluzione.

Il mercato italiano del videogioco vive un momento di svolta dove l’offerta commerciale incontra la domanda dei collezionisti e dei giocatori. Proprio in questo lunedì 16 marzo 2026, una promozione su Tormented Souls 2 sta ridefinendo le abitudini di acquisto cerca esperienze horror classiche a prezzi accessibili. La piattaforma Instant Gaming propone lo sconto del 58% che porta il costo da quasi 30 euro a soli 12 euro, rendendo il titolo accessibile anche ai portafogli più ridotti. Si tratta di un survival horror che riprende i canoni dei vecchi Resident Evil con telecamere fisse ma con grafica moderna, disponibile ora per PC. L’impatto economico dell’offerta sul consumatore nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tormented Souls 2: -58% a 12€, horror classico per PC datati Articoli correlati Padova, così uno stabile è stato trasformato in un rifugio in condizioni igieniche "horror": 12 denunciati12 cittadini rumeni sono stati denunciati a Padova per invasione di terreni ed edifici. Ascolti prima serata Sanremo: il Festival raggiunge 9.600.000 spettatori (58%). Lo scorso anno erano 12 milioni (65.3%)Come è andata la prima serata del Festival di Sanremo 2026? Nella serata di ieri, martedì 24 febbraio 2026, su Rai1 la prima serata della kermesse ha... Aggiornamenti e notizie su Tormented Souls Argomenti discussi: Il survival horror ispirato a Resident Evil è in super sconto su Instant Gaming. Tormented Souls 2 annunciato su PC, PS5 e Xbox Series X|S con trailer al Future Games ShowTormented Souls 2 è stato annunciato con un primo teaser trailer in occasione del Future Games Show, in arrivo nel 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, per una nuova dose di orrore psicologico in arrivo ... multiplayer.it Survival Horror Sequel Tormented Souls 2 Out Today on PS5Following up on one of the best indie survival horror games of recent years, Tormented Souls 2 is out now on PS5, Xbox Series X|S, and PC. It utilises fixed camera angles and a limited inventory in ... pushsquare.com