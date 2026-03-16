Nella partita tra Lazio e Milan, Estupinan e Leao sono stati protagonisti di una notte negativa per entrambe le squadre. La partita si è conclusa con risultati che mettono in discussione le speranze di scudetto per il Milan. L'allenatore ha dichiarato di concentrarsi ormai sulla Champions League, lasciando da parte il campionato. Le notizie aggiornate sulla sfida sono state pubblicate questa mattina.

Tanto spazio concesso sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 16 marzo 2026 alla partita Lazio-Milan, posticipo domenicale della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 1-0 per i biancocelesti di Maurizio Sarri con il gol di Gustav Isaksen al 26'. Una rete che ha abbattuto qualsiasi residua speranza di Scudetto per il Diavolo, finito a 8 punti di distanza dall'Inter e dalla vetta della classifica. Tanto che Paolo Di Canio non ci è andato giù leggero nei commenti. Vediamo fin qui le notizie più importanti sul tema pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Al termine di Lazio-Milan ha parlato Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, che non ha fatto drammi dopo l'inopinato k. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Top News Lazio-Milan: Estupinan e Leao, notte horror. Scudetto addio, Allegri pensa solo alla Champions

Articoli correlati

Pagelle Lazio Milan: Isaksen raffredda i sogni Scudetto di Allegri, Motta da veterano. Estupinan horror, Leao perde le staffe VOTIMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Pagelle Lazio Milan: Isaksen raffredda i...

Milan all’esame Lazio, Allegri ha un solo obiettivo: “Scudetto? Iniziamo a fare 5 vittorie per prenderci la Champions”Milano, 14 marzo 2026 - “Ieri è venuto a trovarci Shevchenko che contro la Lazio ha segnato tanto, speriamo che porti bene in vista della partita”.

Aggiornamenti e notizie su Top News Lazio

Temi più discussi: Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Gila sontuoso, magico Isaksen, Sarri esalta tutti; La Lazio batte il Milan 1-0, l’Inter ora a +8 sui cugini; Le probabili formazioni contro la Lazio e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; Top Gol | Stankovic Streaming | DAZN IT.

Lazio, notte da grande. Tifosi allo stadio e Milan koLa Lazio si regala una notte da grande. Stadio di nuovo pieno e Milan battuto grazie a un gol di Isaksen. I rossoneri pungono in avvio con Pavlovi? – decisivo il salvataggio di Provstgaard – e Estupiñ ... rainews.it

Moviola Lazio Milan: giusto non concedere rigore e annullare il gol di Athekame? Gli episodi sono stati analizzati così dai giornaliMoviola Lazio Milan: giusto non concedere rigore e annullare il gol di Athekame? Gli episodi sono stati analizzati così dai giornali La moviola del Corriere dello Sport esalta la prestazione dell’arbi ... calcionews24.com

I nostri Top e Flop della sfida di ieri tra Lazio e Milan. E voi Siete d'accordo o cambiereste qualcosa #MilanNews24 - facebook.com facebook

#VIDEO, #LazioMilan: i Flop 5 #rossoneri, le #pagelle / @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieAEniLive @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com