Tomei | Il campionato si deciderà all’ultimo

Il tecnico della squadra, Francesco Tomei, si presenta con un'aria serena nella sala stampa dello stadio ‘Barbetti’ di Gubbio. Dopo aver conquistato la sesta vittoria consecutiva, si dice tranquillo in vista del turno di riposo e del prossimo big match contro la capolista Arezzo, che ora è distante solo due punti. Tomei parla di un campionato che si deciderà all’ultimo.

Arriva sereno nella sala stampa dello stadio ‘Barbetti’ di Gubbio, Mister Francesco Tomei. La sesta vittoria consecutiva lo tranquillizza parecchio in vista del turno di riposo e prima del big match contro la capolista Arezzo, ora distante solo due lunghezze. E non si rammarica neanche troppo per il ‘pesantissimo’ cartellino giallo comminato al diffidato Nicoletti che ora verrà squalificato. Mister Tomei una vittoria netta, ma non certo facile? "Era importante portare a casa i tre punti visto il turno di riposo che ci attende la prossima settimana. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura perché il Gubbio in questo momento è una squadra ostica e anche fisica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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