Un ex campione di sci azzurro, noto per il suo carattere forte, ha commentato la carriera di un giovane bolognese che potrebbe un giorno guidare una Ferrari. In un'intervista, ha detto di voler incontrare il ragazzo e ha riferito di aver già parlato con il padre, annunciando l’organizzazione di una cena per conoscersi.

Il Paese festeggia il ritorno alla vittoria di un italiano in F.1, ma a riempirsi di entusiasmo per il trionfo di Kimi Antonelli è soprattutto Bologna. La città ha ritrovato un campione tra i campioni, un talento capace di emergere, giovanissimo, in un mondo in cui è davvero difficile arrivare. Un po’ come un emiliano che conquista il mondo sugli sci. Un po’ come Alberto Tomba. Lui, l’Albertone nazionale, il ragazzo di Bologna che ha fatto impazzire tutti diventando una leggenda dello sport, è un vero fan di Kimi. Tanto che alla vigilia del suo debutto in Formula 1, lo scorso anno, gli aveva inviato un videomessaggio: “Ti aspettiamo vincente”, diceva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tomba: "Kimi come me, bolognese di gran carattere. E se un giorno guidasse una Ferrari..."

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