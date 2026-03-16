Time Out ha inserito Napoli nella lista delle 50 migliori città del mondo per il 2026, riconoscendo il suo valore tra le metropoli globali. Il magazine britannico ha scelto il capoluogo campano come unica città italiana in questa classifica. Napoli, che ha recentemente festeggiato i suoi 2.700 anni, si distingue tra le destinazioni più apprezzate a livello internazionale.

Nella classifica delle 50 migliori città del mondo per il 2026, il magazine britannico celebra il capoluogo campano che ha appena festeggiato i 2.500 anni: dalla pasta Genovese al Maradona, dal centro storico UNESCO ai nuovi boutique hotel. L'83% dei napoletani dichiara un forte senso di comunità. Napoli è 33esima tra le migliori città del mondo per il 2026. Lo certifica Time Out nella sua classifica annuale, giunta alla decima edizione, nata con un obiettivo dichiarato: celebrare ciò che le città sanno fare meglio, ovvero mettere le persone in contatto. Dalla scena gastronomica alla vita notturna, dai parchi ai musei, ogni aspetto della vita urbana esiste grazie alle comunità che lo rendono possibile. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Time Out incorona Napoli: nella classifica delle migliori città del mondo, unica in Italia

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