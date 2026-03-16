Ticket sui farmaci anche i parmigiani ammettono | Acquistati solo in caso di necessità assoluta I farmacisti | Tensioni e malumori in questi mesi

I cittadini parmigiani dichiarano di aver acquistato farmaci solo in casi di reale necessità, mentre i farmacisti segnalano tensioni e malumori crescenti nei mesi scorsi. Qualche giorno fa, un rappresentante locale ha annunciato che, nei primi sette mesi del 2025, sono stati venduti quasi 3 milioni di farmaci in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, dopo la reintroduzione del ticket sui farmaci da parte della Regione Emilia-Romagna.

L'allarme lanciato da Vignali nei giorni scorsi, che aveva evidenziato un calo sugli acquisti dei farmaci in regione: "Col ticket la gente si cura meno: venduti quasi 3 milioni di confezioni in meno" L'allarme lo ha lanciato, qualche giorno fa, Pietro Vignali: “In soli 7 mesi del 2025 dopo la reintroduzione nel mese maggio scorso del ticket sui farmaci da parte della Regione Emilia-Romagna, sono stati venduti in meno quasi 3 milioni di farmaci rispetto al corrispondente periodo di maggio - novembre del 2024”. Un calo che lo stesso Vignali, presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, ha spiegato così: “Quel ticket è una tassa sulla salute che spinge gli emiliani e i romagnoli, da Piacenza e Parma fino a Rimini, a curarsi meno”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Articoli correlati

Ticket sulle medicine, anche i parmigiani ammettono: "Acquistati solo in caso di necessità assoluta". I farmacisti: "Tensioni e malumori in questi mesi"L'allarme lanciato da Vignali nei giorni scorsi, che aveva evidenziato un calo sugli acquisti dei farmaci: "Col ticket la gente si cura meno: venduti...

“Con il ticket sui farmaci la gente si cura meno”“In soli 7 mesi del 2025 dopo la reintroduzione nel mese di maggio del ticket sui farmaci da parte della Regione Emilia-Romagna sono stati venduti in...

Approfondimenti e contenuti su Ticket sui farmaci anche i parmigiani...

Temi più discussi: Con il ticket sui farmaci la gente si cura meno; Vignali: Regione, il nuovo ticket sui farmaci obbliga i cittadini a curarsi di meno; Buco nella sanità, al vaglio l'aumento Irpef, ticket sui farmaci e razionalizzazione degli ospedali; Ricerca sui farmaci, così l'Italia perde ancora terreno in Europa.

Ticket sui farmaci, anche i parmigiani ammettono: Acquistati solo in caso di necessità assoluta. I farmacisti: Tensioni e malumori in questi mesiL'allarme lo ha lanciato, qualche giorno fa, Pietro Vignali: In soli 7 mesi del 2025 dopo la reintroduzione nel mese maggio scorso del ticket sui farmaci da parte della Regione Emilia-Romagna, sono ... parmatoday.it

Buco nella sanità, al vaglio l’aumento Irpef, ticket sui farmaci e razionalizzazione degli ospedaliBARI – Si inizierà a lavorare martedì, a Roma, al tavolo tecnico tenuto congiunto con i ministeri alla Sanità e all’Economia, sul deficit della sanità pugliese. Un disavanzo imponente che, al netto de ... trnews.it

Devi pagare il ticket di una prestazione eseguita al #PoliclinicoDuilioCasula o al #SanGiovannidiDio utilizza #PagoPa, è veloce e sicuro Per accedere, clicca sul link: https://bit.ly/3EBtOgx #AouCaSiCuraDiTe #AouCa #labuonasanità #labuonacomunica - facebook.com facebook

Vignali: «Regione, il nuovo ticket sui farmaci obbliga i cittadini a curarsi di meno» x.com