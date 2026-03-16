The voice generations | padre e figlio di Montesilvano superano le audizioni

Un padre e un figlio di Montesilvano hanno superato le audizioni del programma televisivo in onda su Rai1, The Voice Generations. Entrambi hanno affrontato con successo la fase di selezione, dimostrando le loro capacità canore davanti ai giudici. La loro partecipazione rappresenta un passo importante nel percorso di accesso alla prossima fase del talent show.

Tutti i giudici sono stati conquistato ma la coppia montesilvanese entra a far parte del team capitanato da Rocco Hunt e Clementino Hanno superato la dura fase delle audizioni del programma tv, in onda su Rai1, The voice generations. Gennaro e Alessandro sono padre e figlio di Montesilvano: si sono esibiti dinanzi ai giudici interpretando il brano “L’ultima poesia” di Geolier e Ultimo. Tutti i giudici sono stati conquistato ma la coppia montesilvanese entra a far parte del team capitanato da Rocco Hunt e Clementino. Per Gennaro e Alessandro continua, dunque, l’avventura nel programma condotto da Antonella Clerici, grazie a un’interpretazione eseguita correttamente e che ha emozionato i presenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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