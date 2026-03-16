Mentre il gossip si infervora per scoprire se Zendaya e Tom Holland si siano davvero sposati in segreto, dal 1 aprile Zendaya e Robert Pattinson si preparano a fare il grande passo in The drama – Un segreto è per sempre, diretti da Kristoffer Borgli. Il film sarà distribuito da I Wonder PIctures. In The Drama – Un segreto è per sempre, Kristoffer Borgli pone sotto la sua lente le relazioni di coppia, in un film che ha già scatenato un incredibile hype e un’attesa febbrile. Prodotto da A24, The Drama – Un segreto è per sempre, scritto e diretto da Kristoffer Borgli, arriverà nei cinema italiani l’1 aprile 2026, due giorni prima dell’uscita americana, con I Wonder Pictures. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Drama | Zendaya e Robert Pattinson al cinema

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Tutto quello che riguarda The Drama

Temi più discussi: THE DRAMA: il trailer del nuovo film con Zendaya e Pattinson; Zendaya in total white per il nuovo film con Robert Pattinson; The Drama con Robert Pattinson e Zendaya dal 1° aprile al cinema; Zendaya con lo stesso look di Carrie Bradshaw e Whitney Houston (quarant’anni dopo).

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