TFA Indire e percorso abilitante contemporaneamente | c’è incompatibilità Le FAQ

Un aggiornamento chiarisce che non è possibile seguire contemporaneamente il TFA Indire e un percorso abilitante. Le FAQ pubblicate spiegano che le due modalità sono incompatibili tra loro, impedendo ai candidati di iscriversi a entrambe nello stesso momento. La questione è stata affrontata attraverso un articolo dedicato, che riporta le risposte ufficiali alle domande più frequenti in merito.

E' possibile frequentare contemporaneamente il TFA Indire e il percorso abilitante? le FAQ. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Carta del Docente utile per rata del percorso abilitante, TFA, percorso Indire. Indicazioni dalle UniversitàNel question time del 5 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata affrontata una... GPS, Manzi (Pd): “Equiparare titoli Indire e TFA rischia di penalizzare chi ha seguito un percorso selettivo e universitario”“Ho presentato un’interrogazione al Ministro dell’Istruzione e del Merito per fare chiarezza sulla valutazione dei titoli nelle Graduatorie... Altri aggiornamenti su TFA Indire e percorso abilitante... Temi più discussi: Ruolo da GPS 2026, partecipano anche specializzati Indire. Primo ciclo sì, secondo ciclo percorso ancora non iniziato; Pubblicati i bandi per il secondo ciclo dei percorsi INDIRE su sostegno; Corsi Indire sostegno II ciclo, rinuncia all'istanza di riconoscimento dal 27 febbraio al 12 marzo 2026 [Avviso MIM]; Decisi dai Ministeri dell'Istruzione e dell'Università tempi più ridotti per il secondo turno dei percorsi di specializzazione INDIRE. TFA Indire 2026, iscrizioni aperte: 10.800 posti INDIRE per i triennalisti, 4.000 per chi ha un titolo estero. Obiettivo 30 giugnoSecondo quanto comunicato da INDIRE il 13 marzo 2026, si sono aperte oggi le iscrizioni ai percorsi di formazione per la specializzazione sul sostegno didattico rivolti ai docenti con almeno tre anni ... orizzontescuola.it TFA sostegno secondo ciclo Indire e Università: ampliamento della platea ma requisiti precisi. Il Punto di Chiara CozzettoDurante la puntata del 4 marzo del nostro Question Time, condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (ANIEF) ha fatto il punto sui nuovi percorsi Indire per la specializzazione sul sostegno, chiarendo ... orizzontescuola.it La Grande GENIALATA MIM/MUR. 50 mila docenti non specializzati in *grazia divina con TFA INDIRE da 30 CFU !!!!! Percorso privilegiato e semplificato con bonus di : prova preselettiva prova scritta prova orale tirocinio nelle scuole . Il ltutto per creare e *RAF - facebook.com facebook #Inter ha deciso di indire il silenzio stampa dopo gli episodi della gara di oggi contro l’ #Atalanta x.com