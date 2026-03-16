Nella notte del 15 marzo 2026, Sean Penn ha conquistato il suo terzo premio Oscar, entrando a far parte di un gruppo ristretto di attori con più vittorie. Tuttavia, l’attore non era presente alla cerimonia per ricevere la statuetta, che ha dichiarato essere destinata altrove. La premiazione si è svolta senza di lui, lasciando il suo nome scritto nel record delle vittorie.

Sean Penn ha vinto il suo terzo Oscar nella notte del 15 marzo 2026, entrando in un club ristrettissimo, ma non era lì a ritirarlo. Secondo il New York Times, che cita due fonti anonime, l’attore si trovava in Ucraina. Kieran Culkin, vincitore dell’anno scorso, ha accettato la statuetta a suo nome con un commento secco dal palco: che Penn “ non poteva essere qui stasera. Oppure non voleva “. Il premio è arrivato per il ruolo del colonnello Steven J. Lockjaw in Una battaglia dopo l’altra, il film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro e Regina Hall, premiato come migliore film agli Oscar 2026. Con questa vittoria, Penn raggiunge Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis, Meryl Streep, Ingrid Bergman e Walter Brennan: tutti attori che hanno vinto almeno tre volte il riconoscimento più ambito di Hollywood. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Terzo Oscar per Sean Penn, ma il suo posto è vuoto: “Le mie statuette servono altrove”

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