Terzo appuntamento con lo show comico condotto da Max Giusti Vittime illustri di stasera Massimo Boldi e Marina La Rosa

Stasera alle 21.40 su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento di Scherzi a parte 2026, condotto da Max Giusti. Tra gli ospiti di questa puntata ci sono Massimo Boldi e Marina La Rosa, che si prestano alle imitazioni e agli scherzi del cast. La trasmissione vede protagonisti vari personaggi coinvolti in situazioni comiche e divertenti, con l’obiettivo di sorprendere e far ridere il pubblico.

T erzo appuntamento, stasera alle 21.40 su Canale 5, con Scherzi a parte edizione 2026, condotto dal mattatore romano Max Giusti. Storico titolo dei palinsesti Mediaset, il programma quest’anno presenta tante novità. A partire dal coinvolgimento della doppiatrice Melina Martello (voce storica di Diane Keaton ) che, con il suo voice over, è la narratrice degli scherzi ai vip. Al summer show Calzedonia anche Isabella Ferrari e Francesca Chillemi X Leggi anche › Torna su Canale 5 “Scherzi a parte 2026”: tra le vittime di stasera Samira Lui e Selvaggia Lucarelli Scherzi a parte 2026: oggi 16 marzo su Canale 5 la terza puntata, chi sono le vittime. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Terzo appuntamento con lo show comico condotto da Max Giusti. Vittime illustri di stasera Massimo Boldi e Marina La Rosa Articoli correlati Seconda puntata per il programma condotto da Max Giusti. Tra le "vittime" di stasera Samira Lui e Selvaggia LucarelliDopo il buon successo in termini di ascolti della scorsa settimana, stasera alle 21. Leggi anche: Scherzi a parte stasera su Canale 5, le “vittime” e gli ospiti della prima puntata con Max Giusti Altri aggiornamenti su Max Giusti Temi più discussi: In prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con Scherzi a Parte, condotto da Max Giusti; Ascolti tv ieri (9 marzo): il ritorno di Gassmann pigliatutto, Max Giusti cala ma tiene; Ascolti tv del 9 marzo, Alessandro Gassmann contro Max Giusti; Da Samira Lui e Filippo Bisciglia a Claudio Amendola e Matteo Bassetti: le vittime di Scherzi a parte del 9 marzo. Scherzi a parte, anticipazioni: chi sono le vittime della terza puntataLunedì 16 marzo torna in onda Scherzi a Parte, lo show di Canale 5 condotto da Max Giusti. Il terzo appuntamento va in onda in prima serata, ... msn.com Scherzi a Parte, le vittime del 16 marzo su Canale 5: da Boldi e Ferrero a Chillemi e La RosaScherzi a Parte torna stasera in tv, lunedì 16 marzo, con il terzo appuntamento dello show condotto da Max Giusti. L'appuntamento è ... msn.com MAX GIUSTI in “Quaranta e sto” 16 luglio 2026 Roma (Auditorium Parco della Musica - Cavea) Biglietti in vendita da “Blu Ticket” centro commerciale Latina Fiori. Info: 0773-472501. - facebook.com facebook Gli «Scherzi» di Max Giusti conquistano anche i giovani x.com