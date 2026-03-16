Terza categoria Monticchiello e Quercegrossa fanno il salto di qualità

Nel fine settimana si svolgono le partite decisive del campionato di Terza categoria, con Monticchiello e Quercegrossa impegnate in match fondamentali. Entrambe le squadre cercano di migliorare la posizione in classifica, affrontando avversari importanti. Le gare si terranno in diverse sedi, attirando l’attenzione degli appassionati locali che seguono con interesse gli sviluppi di questa fase del torneo.

E’ il fine settimana cruciale del campionato di Terza categoria: il Monticchiello e il Quercegrossa hanno infatti vinto i rispettivi gironi ed approdano trionfalmente in Seconda, mentre l’Ancaiano e la Sangimignanese dovranno giocarsi la vittoria finale in uno spareggio che deciderà tutta la stagione! Cominciamo dal Monticchiello che, nel match di sabato, ha superato il Montecchio con una goleada (6-1, con una tripletta di Biagiotti, una doppietta di Agnoletti e un gol di Tahiri, nella foto), mentre il Petroio batteva in casa il San Marco La Sella (2-1, doppietta di Posani) secondo in classifica. Così, a tre giornate dalla fine, i dieci punti di vantaggio sui blucerchiati, garantiscono agli uomini di mister Razvan Cocar la prima storica promozione in Seconda categoria, proprio in concomitanza con i 60 anni di storia della società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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