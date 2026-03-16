Terranuova altro colpo Balzo playoff con Tassi

Terranuova Traiana ottiene una vittoria importante sul campo del San Donato Tavarnelle con un risultato di 1-0, grazie a un gol di Tassi. La partita si è svolta con il modulo 4-3-2-1 per i padroni di casa, mentre gli ospiti hanno schierato una formazione diversa. La gara si è decisa nel primo tempo, con i cambi effettuati dai due allenatori che sono arrivati nella seconda frazione di gioco.

San Donato Tavarnelle 0 Terranuova Traiana 1 SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-2-1): Tampucci; Leonardi, Alfani (61’ Sardilli), Pecchia, Morelli; Torrini, Mignani (61’ Gistri), Falconi; Nardella (45’ Ronci), Perugi (45’ Ciravegna); Morina (45’ Lomangino). All. Bonuccelli. TERRANUOVA TRAIANA (4-3-2-1): Pagnini; Marini, Benucci, Cioce (87’ Senzamici), Degl’Innocenti; Sesti (82’ Innocenti), Cardo (54’ Mannella), Saltalamacchia; Tassi (74’ Simonti), Boccardi (67’ Bruni); Iaiunese. All. Becattini. Arbitro: Pernicola di Milano. Rete: 65’ Tassi (nella foto). Note: ammoniti Falconi, Mignani, Boccardi, Sesti. Angoli 1-5. TAVARNELLE VAL DI PESA – Il Terranuova non perdona e fa un altro balzo avanti in chiave playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terranuova, altro colpo. Balzo playoff con Tassi Articoli correlati Prato, colpo playoff: Polvani stende il Terranuova TraianaPrato, 22 febbraio 2026 - Il Prato si prende i tre punti nello scontro diretto in zona playoff con il Terranuova Traiana. Un Terranuova da playoff con Bruni e SestiCANNARA 1 TERRANUOVA TRAIANA 2 CANNARA (3-5-2): Vassallo; Vergara, Fumanti, Schvindt; Cardoni (24’st Azurunwa), Iacullo, Fracassini, Gnazale (29’st... Una raccolta di contenuti su Terranuova altro colpo Balzo playoff... Terranuova, gran colpo. Ora Iaiunese può tornareTERRANUOVARumors di mercato rivelerebbero qualcosa di clamoroso. Christian Iaiunese sarebbe in procinto di tornare a vestire la maglia del Terranuova Traiana. Secondo quanto appreso da Leonardo De ... lanazione.it Terranuova, dalla Viola arriva il baby BatignaniL’ultimo colpo di mercato in casa Terranuova Traiana risponde al nome di Francesco Batignani, difensore classe 2007 alla sua prima esperienza in prima squadra. Originario di Figline, è arrivato in ... lanazione.it