Terni racconta l’impresa e premia gli studenti

Stamattina alle 10, nella sede della Camera di Commercio dell’Umbria, si è tenuta l’inaugurazione della mostra permanente “Comunicazione d’impresa in provincia di Terni”. L’evento ha visto protagonisti rappresentanti locali e studenti, con l’obiettivo di mettere in evidenza le imprese della zona e premiare alcuni studenti per il loro impegno. La mattinata ha combinato memoria storica e prospettive future.

TERNI – Stamani alle 10, nella sede della Camera di Commercio dell’Umbria è di scena una mattinata che intreccia memoria storica e sguardo sul futuro: è l’inaugurazione della mostra permanente “Comunicazione d’impresa in provincia di Terni. Dalla Belle Époque al Miracolo economico” e, a seguire, la cerimonia di premiazione della fase regionale dell’VIII edizione del Premio “Storie di Alternanza e Competenze”. La mostra propone un percorso dedicato all’evoluzione dei linguaggi della comunicazione aziendale e della promozione commerciale, offrendo uno spaccato significativo della storia economica locale tra la fine dell’Ottocento e gli anni del boom. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terni racconta l’impresa e premia gli studenti Articoli correlati Caronte&Tourist premia gli studenti meritevoli: previste borse di studio e imbarco sui traghettiSi terrà giovedì 15 gennaio ore 10, nell’Auditorium del Gruppo Franza, la cerimonia di consegna delle borse di studio che la Società Caronte &... Truffe agli anziani, il Comune premia gli studenti "sentinella": buoni da 100 euro per lo sportTrenta studenti delle scuole viterbesi troveranno presto una piacevole sorpresa, frutto del loro impegno civico in un progetto dedicato alla... Contenuti utili per approfondire Terni racconta Temi più discussi: Terni, la comunicazione d'impresa in una mostra: alla Camera di Commercio la storia economica locale tra fine Ottocento e anni del boom; A Terni la 16° edizione di Vette in Vista; Terni, alla Camera di Commercio una mattinata dedicata all’incontro tra memoria e innovazione; Terni: Sabato 14 marzo in Bct presentazione del libro di Marco Torricelli Punto di rottura. Alla Camera di commercio a Terni mattinata tra memoria e innovazione(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Domani lunedì 16 marzo alle ore 10, nella sede ternana della Camera di commercio dell'Umbria, si svolgerà una mattinata che intreccia memoria storica e sguardo sul futuro: l ... msn.com Terni, alla Camera di Commercio una mattinata dedicata all’incontro tra memoria e innovazioneLunedì 16 marzo alle 10, nella sede ternana della Camera di Commercio dell’Umbria, si terrà una mattinata che unisce memoria storica e prospettive per il futuro. L’appuntamento prevede l’inaugurazione ... umbria24.it Siamo felici di condividere il servizio del TG3 Umbria di questa sera, che racconta la nostra nuova missione umanitaria in partenza da Terni. Insieme a carichi di medicinali e aiuti concreti, porteremo in Ucraina l’opera "Vox Mundi" dello scultore Marco Diamant - facebook.com facebook