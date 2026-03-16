Dopo le recenti sconfitte contro Gubbio e Vis Pesaro, la proprietà della Ternana sta valutando la posizione di Fabio Liverani come allenatore della squadra. La situazione si è complicata dopo le due partite, portando a una riflessione sulla gestione tecnica. La decisione finale non è ancora stata comunicata, ma l’attenzione è tutta concentrata sul futuro del tecnico.

Dopo le sconfitte con Gubbio e Vis Pesaro la proprietà rossoverde starebbe riflettendo sulla posizione di Fabio Liverani. Non è chiaro se per il tecnico può essere decisiva la sfida con la Sambenedettese (venerdì prossimo al “Liberati“, ore 20.30). Il tecnico romano, come noto, è riuscito a mantenere sui binari il gruppo fin dalla scorsa tormentata estate e la squadra, seppure con alti e bassi, ha sempre reagito ai momenti negativi restando in lizza per un buon piazzamento nei playoff. Le difficoltà nel consolidare il quarto posto avrebbero però riportato in auge la divergenza di vedute. Il rapporto con i vertici si sarebbe incrinato in dopo l’eliminazione in Coppa Italia, a cui erano seguite la sconfitta con la Torres e il pareggio di Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, si complica la posizione di Liverani. Pesano le sconfitte col Gubbio e la Vis Pesaro

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