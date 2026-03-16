Termoli il giallo del 38enne trovato morto nella cella frigorifera | depositata la perizia sul cellulare

A Termoli, è stata depositata la perizia sul cellulare di un uomo di 38 anni trovato morto nella cella frigorifera. L’incidente è avvenuto lo scorso settembre e le indagini continuano a chiarire i dettagli. La polizia ha acquisito i dati del dispositivo come parte delle verifiche in corso. Nessuna informazione è stata ancora rilasciata sui risultati dell’analisi.

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Andrea Costantini, avvenuta a Termoli lo scorso settembre. La difesa della compagna consegna in procura una relazione tecnica sul telefono della vittima. Attesa ora la perizia autoptica Una scena agghiacciante, quasi da film dell’orrore. È quella che si sono trovati davanti gli investigatori nellacella frigorifera di un supermercato Eurospin a Termoli, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita diAndrea Costantini, 38 anni, originario di Penne(Pescara). L’inchiesta sulla sua morte continua a muoversi tra accertamenti tecnici e ricostruzioni ancora da chiarire. Nelle ultime ore si registra un nuovo sviluppo: l’avvocatoPaola Cecchi, legale diAngela Dileva, compagna della vittima, ha depositato allaProcura di Larinounarelazione tecnica riguardante il telefono cellulare di Costantini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Termoli, il giallo del 38enne trovato morto nella cella frigorifera: depositata la perizia sul cellulare Articoli correlati Morto nella cella frigorifera a Termoli, il giallo della chiamata delle 20.08: “Chi ha usato il suo telefono?”Dai tabulati del cellulare di Andrea Costantini, trovato morto in una cella frigorifera a Termoli, emerge una chiamata alle 20. Andrea Costantini, trovato morto nella cella frigorifera del supermercato: cosa è emerso dall’autopsiaL’autopsia su Andrea Costantini, trovato morto a Termoli lo scorso settembre, conferma due ferite da taglio e rafforza l’ipotesi del suicidio, alla... Approfondimenti e contenuti su Termoli il giallo del 38enne trovato... Argomenti discussi: Pallavolo maschile. Tre punti da Termoli: l’Indeco Molfetta non si ferma più; Auto in fiamme nella notte a Benevento | sospetto incendio doloso. Morto nella cella frigorifera a Termoli, il giallo della chiamata delle 20.08: Chi ha usato il suo telefono?Dai tabulati del cellulare di Andrea Costantini, trovato morto in una cella frigorifera a Termoli, emerge una chiamata alle 20 ... fanpage.it