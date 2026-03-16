Tenta di investire la sua ex e la tormenta con messaggi | 48enne allontanato con braccialetto elettronico

Un uomo di 48 anni è stato allontanato con un braccialetto elettronico dopo aver tormentato la sua ex con messaggi continui, appostamenti sotto casa e tentativi di investirla. L’indagine della Polizia di Stato di Sant’Agata di Militello ha portato alla luce comportamenti insistenti e pericolosi nei confronti della donna. Le autorità hanno preso provvedimenti per tutelare la vittima e interrompere le sue condotte.

Non si fermava davanti a nulla. Messaggi incessanti, appostamenti sotto casa e persino tentativi di investimento: è quanto emerge dall’indagine condotta dalla Polizia di Stato di Sant’Agata di Militello su un uomo di 48 anni accusato di stalking nei confronti della sua ex compagna. Gli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica di Patti guidata dal Procuratore Angelo Vittorio Cavallo, hanno raccolto prove e testimonianze che delineano un quadro di persecuzione costante. In un episodio, dopo aver tentato di travolgere la donna con la propria auto, l’uomo avrebbe persino costretto la vittima a sbloccare il suo account su una piattaforma di messaggistica, per poter continuare a inviarle messaggi ossessivi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Accoltella la moglie al culmine di una lite, ora scatta il braccialetto elettronico per un 47enne allontanato da casaCarmignano (Prato), 3 febbraio 2026 – È stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento... Maltrattamenti in famiglia: madre e figlio chiusi a chiave per paura, uomo allontanato e sottoposto a braccialetto elettronicoIl provvedimento è stato eseguito dagli uomini della Squadra Mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale... Aggiornamenti e notizie su Tenta di investire la sua ex e la... Temi più discussi: Tenta di investire un carabiniere, 33enne finisce in carcere dopo 12 anni; Tenta di investire la Polizia e fugge tra gli spari. Caccia alla Peugeot bianca in tutto il milanese; Donna sposata mette fine alla relazione con l'amante a Catania, lui tenta di investire lei e il marito; Inseguimento con sparatoria a Milano: ancora in fuga l’uomo. Carbonia, guida ubriaco e tenta di investire un Carabiniere: arrestatoFugge all’alt dei Carabinieri a Carbonia e tenta di investire un militare: arrestato un 29enne dopo un folle inseguimento ... cagliaripad.it Milano, inseguimento con sparatoria: tenta di investire agenti e sperona moto polizia | Uomo armato in fugaMilano, uomo armato fugge in auto ignorando alt della polizia: inseguimento fino a Bollate, spari alle gomme e un agente ferito lievemente ... ilsussidiario.net Trump, dopo essersi impantanato in una guerra assurda, tenta di uscirne inventandosi una richiesta di accordo da parte del Paese aggredito Che subito lo smentisce Poi, preso dal panico, chiede o, meglio, pretende il soccorso da parte degli alleati: gli stessi c x.com Chi oggi tenta di stravolgere la Costituzione è lo stesso che, pur di contrastare il ddl Zan, arrivò in Senato ad evocare perfino la pedofilia. Un accostamento vergognoso e pericoloso, utilizzato da Nordio per pura speculazione contro una legge di civiltà. Non pe - facebook.com facebook