In Medio Oriente si registrano tensioni che rischiano di influenzare l’equilibrio regionale. Un conflitto prolungato e un nuovo shock nel settore energetico sono stati annunciati come possibili fattori di instabilità. Questi eventi potrebbero influenzare l’economia italiana, che potrebbe trovarsi di fronte a una fase di stagnazione tra il 2026 e il 2028.

Una crisi prolungata e un nuovo shock energetico potrebbero portare la congiuntura economica italiana alla stagnazione nel triennio 2026-28. Il Termometro Italia di MBS Consulting rileva un'impennata delle preoccupazioni delle famiglie mentre Cerved Rating Agency stima un aumento della probabilità di default delle imprese del 22% in caso di shock energetico simile al 2022 L'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran genera gravi tensioni nell'area mediorientale e delinea un nuovo scenario macroeconomico internazionale, con immediati riflessi sull'economia italiana. Cerved, attraverso l'analisi dei dati e utilizzando i suoi modelli econometrici, ha rilevato che la stagnazione dell'economia e la contrazione dei ricavi delle imprese potrebbero concretizzarsi già nell'anno in corso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tensioni in Medio Oriente, un nuovo scenario macroeconomico

Articoli correlati

“iran: presente e futuro nel nuovo medio oriente” domani l’incontro con pejman abdolmohammadi docente e visiting scholar al centro per gli studi sul medio oriente dell’università di berkeley“Iran: presente e futuro nel nuovo Medio Oriente” è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18:30 a Milano, in Via Cappuccio 5,...

Medio Oriente i nuovi equilibri che cambiano il mondo

Una selezione di notizie su Medio Oriente

Temi più discussi: Dall’Ucraina a Hormuz: come i conflitti fanno salire il prezzo del cibo; Titoli dell'acciaio in caduta dopo declassamento di Jp Morgan. Pesano le tensioni in Medio Oriente; È crisi energetica: le tensioni in Medio Oriente minacciano la filiera; Tensioni Medio Oriente spingono rendimenti.

Conflitto in Medio Oriente, l’allarme di Confcommercio: Se le tensioni aumentano, rincari in bolletta fino al 13% per l’elettricità e 43% per il gasIran, le stime di Confcommercio: Possibili rincari fino al 13% per l'elettricità e 43% per il gas. A rischio le piccole e medie imprese Le tensioni in ... affaritaliani.it

Tensioni in Medio Oriente, un nuovo scenario macroeconomicoUna crisi prolungata e un nuovo shock energetico potrebbero portare la congiuntura economica italiana alla stagnazione nel triennio 2026-28. Il ... iltempo.it

Il mondo dell’auto fa i conti con la guerra in Medio Oriente. Secondo il Codacons per gli italiani il salasso ammonta a ben 16,5 milioni di euro in più al giorno solo per quanto riguarda il rifornimento di carburante x.com

Medio Oriente e Sud-est asiatico trainano la crescita di Fincantieri nella difesa. Intanto si rinvia in Commissione l’ok alla cessione di nave Garibaldi all’Indonesia https://l.euronews.com/aofd - facebook.com facebook