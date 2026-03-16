tenore aretino per canzonissima grigolo tra i grandi protagonisti della ritrovata trasmissione rai

Vittorio Grigolo, tenore originario di Arezzo, sarà tra i protagonisti della nuova stagione di Canzonissima, trasmissione Rai recentemente ripresa. Nei prossimi mesi, l’artista parteciperà a due eventi distinti: uno si terrà al teatro Petrarca di Arezzo, dove ha già esibito, e un altro in una località ancora da definire. La sua partecipazione segna un momento importante nella sua carriera artistica.

Arezzo, 16 marzo 2026 – È come sospeso tra Placido Domingo e Milly Carlucci. Vittorio Grigolo, aretino doc, qualche mese fa protagonista per la prima volta anche al Petrarca, il suo teatro, sarà protagonista di due eventi quasi opposti. Al Festival Pucciniano, sotto la regia del collega tenore, ormai un monumento alla musica, e a Canzonissima. Il suo ingresso ufficiale nel cast è stato annunciato da pochi giorni e lui, da buon cantante digitale, ha risposto con un video su Instagram. “Ciao Milly: grazie per il tuo invito. Ci vediamo a Canzonissima”. Un saluto sullo sfondo di un teatro lirico: lui dal palcoscenico si volta a favore di telecamera, saluta anche sbracciandosi e sigilla il suo ingresso ufficiale nel mondo della musica leggera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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