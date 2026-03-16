Jannik Sinner ha parlato di un trofeo speciale, dedicandolo a Kimi Antonelli, che ha vinto il suo primo Gran Premio di Formula 1 a Shanghai. La sua dichiarazione si riferisce a un evento che ha coinvolto anche Indian Wells e Shanghai, con Sinner che ha espresso di essere un grande fan della Formula 1 e di aver vissuto una giornata particolare per l’Italia.

Roma, 16 mar. (askanews) – Da Indian Wells a Shanghai. C’è una dedica speciale da parte di Jannik Sinner verso Kimi Antonelli che ha vinto il primo gran premio di Formula 1 in carriera, a Shanghai: “È stata una giornata speciale per l’Italia perché sono un grande fan della Formula 1. Avere un italiano molto giovane, Kimi, che riporta l’Italia in cima. È fantastico. Grazie Kimi. Grazie Formula 1”. In precedena Sinner aveva fatto i comolimenti a Medvedev: “È bellissimo vederti di nuovo giocare a questo livello. So che ti alleni molto, molto duramente. Hai una grande squadra dietro di te. Continua così, continua a spingere”. “Ti auguro il meglio per il resto della stagione – continua – Naturalmente il mio team, la mia famiglia e i miei amici a casa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Sinner, trionfo a Indian Wells con dedica ad Antonelli: “Grande Kimi, giorno speciale”(Adnkronos) – Jannik Sinner trionfa a Indian Wells e dedica la vittoria in finale contro Daniil Medvedev a un amico speciale: Andrea Kimi Antonelli,...

"Kimi va veloce": sulla cover di Sportweek Speciale F1 ecco Antonelli. E poi il derby di Milano e...Kimi Antonelli: “Quanto ho pianto per diventare grande… A metà stagione ho perso fiducia in me stesso, mi chiedevo se potessi farcela in un ambiente...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tennis Sinner Trofeo speciale e omaggia...

Temi più discussi: Tennis, Sinner: Trofeo speciale e omaggia Antonelli in F1; Sinner-Medvedev: highlights Atp Indian Wells; Jannik Sinner vince Indian Wells 2026! Battuto in finale Daniil Medvedev, risultato e cronaca della partita · Tennis ATP oggi; Sinner trionfa a Indian Wells 2026, Medvedev ko in due set.

Pagina 0 | Sinner scopre il paradiso del tennis, poi la dedica all’altro fenomeno: Grazie Kimi AntonelliLe parole del tennista italiano dopo il successo a Indian Wells: Ringrazio il mio team perché continua a spingermi oltre i miei limiti ... tuttosport.com

Tennis, Sinner: Trofeo speciale e omaggia Antonelli in F1Roma, 16 mar. (askanews) – Da Indian Wells a Shanghai. C’è una dedica speciale ... msn.com

Primo trionfo di stagione per il numero due al mondo che batte Medvedev e pensa all’amico campione di Formula 1: «Sono un grande appassionato» #Tennis - facebook.com facebook

JANNIK VERO FAN BOY Ma che domenica è stata per lo sport italiano In mattinata il primo GP vinto a 19 anni da Kimi Antonelli, poi il titolo al BNPP Open di Sinner Un sogno per tutti noi amanti dello sport #Tennis #Medvedev #Sinner #BNPPO x.com