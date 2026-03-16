Templari scoperta una cripta segreta in puglia | la prova del ponte verso l’Oriente

In Puglia è stata scoperta una cripta segreta collegata ai Cavalieri Templari, portando alla luce un sito sconosciuto fino a ora. La scoperta è stata effettuata da archeologi durante scavi di routine e si tratta di un ambiente nascosto sotto uno strato di terra e rovi. La cripta contiene manufatti e strutture che potrebbero risalire al periodo medievale. La scoperta apre nuovi spunti sulla presenza templare nel sud Italia.

Una scoperta archeologica senza precedenti riaccende i riflettori sulla presenza dei Cavalieri Templari nel sud Italia. Durante i lavori di restauro di una cattedrale romanica affacciata sull’Adriatico, nel nord della Puglia, è emerso un ambiente sotterraneo rimasto sigillato per oltre sette secoli. Questa cripta non è solo un tesoro architettonico, ma la conferma fisica del ruolo strategico che la regione Puglia ricopriva come base logistica e spirituale per le crociate in Terra Santa. Le croci patente e i misteri dell’ambiente sotterraneo. Il ritrovamento è avvenuto a diversi metri di profondità rispetto all’attuale piano di calpestio. Gli archeologi si sono trovati di fronte a una struttura intatta, caratterizzata da robuste volte a crociera e pilastri in pietra locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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