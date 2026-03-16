A Telese nasce “Spazio Libero”, un nuovo podcast dedicato alla Generazione Alpha. Il progetto è stato ideato dalla Cooperativa Social Lab76 con l’obiettivo di offrire un luogo di espressione e confronto per gli adolescenti. Il podcast mira a dare voce ai giovani, promuovendo momenti di ascolto e partecipazione attraverso contenuti pensati per loro.

Dare voce alle adolescenti e agli adolescenti e offrire loro uno spazio autentico di espressione, confronto e partecipazione. Con questo obiettivo prende ufficialmente il via “Spazio Libero”, il progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Social Lab76, rivolto a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 19 anni del territorio. L’iniziativa nasce dall’idea di trasformare le nuove tecnologie in uno strumento di inclusione sociale e partecipazione, offrendo ai giovani un luogo in cui raccontare la propria visione del mondo e confrontarsi su temi che riguardano la loro generazione. Il progetto coinvolgerà 15 adolescenti in un percorso della durata di 12 mesi che porterà alla realizzazione di un podcast ideato e condotto direttamente dalle e dai partecipanti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Telese, nasce “Spazio Libero”: il podcast della Generazione Alpha

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