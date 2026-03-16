Tappa al Visionario per la proiezione di E se ora lontano - un’altra voce esiste

Prosegue il tour nelle sale italiane di “E se ora, lontano - un’altra voce esiste”. La prossima tappa è infatti in programma il 24 marzo al Cinema Visionario di Udine alle 20. La proiezione sarà accompagnata dalla presenza degli autori e dei protagonisti e testimoni in sala, che racconteranno l’idea che ha ispirato il film. Il documentario è firmato da Massimo Selis, Belinda Bruni, presenti in sala, e realizzato dalla sarda Phausania Film (distribuzione Emerafilm) con il patrocinio del Comune di Perugia. Il film è ambientato interamente in Umbria e nasce con lo scopo di dare voce ai giovani. Ragazzi che riflettono sull’esistenza, sulla politica, sul senso e sul valore della condivisione e su argomenti profondi, legati alla vita e alla spiritualità. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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