tamponamento tra due tram a roma dieci feriti su via prenestina

Lunedì mattina a Roma, due tram sono entrati in collisione lungo via Prenestina, provocando il ferimento di dieci persone. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale, ma secondo le prime notizie nessuno si trova in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Tamponamento tra due tram lunedì mattina a Roma lungo via Prenestina. Il bilancio è di dieci persone ferite, trasportate in ospedale ma, secondo le prime informazioni, nessuna sarebbe in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 all’altezza di via Erasmo Gattamelata. Per cause ancora in corso di accertamento, un convoglio ha urtato quello che lo precedeva lungo la sede tranviaria. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area. Gli agenti hanno disposto la chiusura temporanea della sede tranviaria e prestato assistenza ai passeggeri rimasti feriti, mentre il personale sanitario provvedeva ai soccorsi e al trasferimento in ospedale dei feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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