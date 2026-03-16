Tamponamento fra due tram in via Prenestina | interrotto il servizio sulla linea

Oggi a Roma, lungo via Prenestina, si è verificato un tamponamento tra due tram che ha causato l’interruzione del servizio sulla linea. L’incidente è avvenuto al mattino e ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati in prossimità di una fermata. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

Incidente fra due tram nella mattina di oggi, lunedì 16 marzo 2026, a Roma, lungo via Prenestina. Bloccato il servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Teb, partito da Pilsen il nuovo tram Skoda che sarà in servizio sulla linea T2Arriverà al deposito Teb di Ranica nella serata di giovedì 12 marzo, salvo imprevisti legati al trasporto, il primo tram che sarà in servizio sulla... Incidente stradale sulla Tangenziale di Salerno: tamponamento fra auto, due feritiUn incidente stradale si è verificato sulla tangenziale di Salerno coinvolgendo due autovetture in un tamponamento. Contenuti utili per approfondire Tamponamento fra due tram in via... Temi più discussi: Tram deraglia vicino alla Centrale per un bullone sui binari: il mezzo era vuoto, andava al deposito; Maxi incidente d'auto a Caravaggio nella Bergamasca: 2 morti e 8 feriti, coinvolti anche due bambini; Nessun tutor sull'asse attrezzato, installati solo apparecchi di rilevamento del traffico; Tamponamento in A4, lunghe code di auto e camion da Padova verso Venezia. Incidente tra auto e tram in piazzale Lagosta: lo scontro a pochi giorni dal deragliamentoNel sinistro, avvenuto nel pomeriggio di martedì, non ci sono stati feriti. La linea 7, al termine degli accertamenti, ha ripreso a circolare regolarmente ... milanotoday.it Tram deraglia vicino alla Centrale per un bullone sui binari: il mezzo era vuoto, andava al depositoL’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22, nella curva fra via Galvani e via Filzi. Nessuno è rimasto ferito ... milano.repubblica.it Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e due ambulanze oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della Polstrada LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/tamponamento-a-catena-in-autostrada-tra-busto-e-castellanza-tre-feriti-e-disa - facebook.com facebook Cagliari, tamponamento in uscita dalla città: un inferno per centinaia di automobilisti x.com