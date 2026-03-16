Il ministro degli Esteri ha affermato che l’Italia è alla guida dell’operazione Aspides, ma ha specificato che le missioni non si estenderanno alla regione di Hormuz. La dichiarazione è stata rilasciata durante il Consiglio Affari esteri tenutosi a Bruxelles, dove si è parlato delle attività e dei limiti dell’operazione militare. Non sono stati annunciati cambiamenti o espansioni ufficiali delle missioni in altre aree.

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri a margine del Consiglio Affari esteri che si è svolto a Bruxelles. L’IA e il vizio del nucleare: nelle simulazioni di guerra effettuate con l’intelligenza artificiale l’arma atomica non è un tabù Gli appassionati di cinema ricorderanno certamente Skynet, la malvagia super-intelligenza artificiale che nel mondo fantascientifico della saga Terminator inizia la sua guerra all’umanità scatenando l’apocalisse nucleare. Quella era fantascienza, per fortuna. Eppure, nelle simulazioni di guerra effettuate al King’s College di Londra utilizzando i tre principali modelli di IA (ChatGPT, Gemini e Claude Sonnet), questi ultimi appaiono molto più disposti a ricorrere all’arma atomica rispetto alla controparte umana di fronte a crisi geopolitiche simulate. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tajani: «Siamo alla guida dell'operazione Aspides, ma le missioni non sono allargabili a Hormuz»

Articoli correlati

Tajani: Sì a rafforzare missione Aspides, ma non mi pare si possa allargare a Stretto di Hormuz – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 "Continueremo a lavorare in quella direzione, siamo disposti anche a rinforzare la missione Aspides e la...

Stretto di Hormuz sotto assedio ma la coalizione non si vede l'Ue decide se ampliare AspidesQuasi più delle bombe, delle strategie militari, degli attacchi e delle speranze di libertà di un popolo oppresso da decenni.

Contenuti e approfondimenti su Tajani Siamo alla guida dell'operazione...

Temi più discussi: Iran, Tajani: Nuova guida suprema? Non credo sia diverso dal padre; Salvini: Trump ha fatto bene su petrolio Russia, Italia e Ue siano pragmatiche. Tajani: Mantenere sanzioni; Sulle sanzioni alla Russia tornano le divergenze nella maggioranza. Salvini: Italia e Ue valutino la scelta degli Usa. Tajani: Le misure contro Mosca vanno mantenute; Sanzioni alla Russia, divergenze nella maggioranza. Salvini: Italia ed Europa valutino scelta Usa. Tajani: Vanno mantenute.

Iran, Tajani: Nuova guida suprema? Non credo sia diverso dal padreLa nuova guida suprema? Non credo la pensi diversamente dal padre. Il ministro degli ... msn.com

Tajani: Siamo stati informati dell’attacco a operazione iniziata, corridoi per far rientrare gli italiani bloccati all’esteroL'irrigidimento iraniano ha contribuito alla degenerazione della situazione. Poi la replica a Conte: A lei Trump la chiamava Giuseppi... a me non ha mai chiamato Tony ... dire.it

Con Forza Italia c’è sempre posto: Tajani assume anche Lobuono x.com

Agenzia Vista. . Tajani: Petrolio russo Ne riparleremo quando finirà la guerra in Ucraina - facebook.com facebook