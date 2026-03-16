Il ministro degli Esteri ha affrontato il tema del referendum sulla riforma della giustizia, sostenendo il Sì e criticando alcune posizioni di Mussolini, che sono state considerate scomode. Durante un intervento pubblico, ha spiegato le ragioni della sua scelta e ha sottolineato l'importanza di votare a favore della modifica. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sull’argomento, che sarà deciso nelle date del 22 e 23 marzo.

Parlando della giustizia italiana, il vicepremier ha detto che «un sistema come il nostro esiste solo in Russia, in Cina e in altre dittature». D’altra parte, ha aggiunto, «è stato introdotto dal fascismo». Vi prego di ascoltare e diffondere questo mio messaggio. Entriamo nel merito della riforma della giustizia. Diciamo basta a bugie e mistificazioni. Diciamo SÌ ad una magistratura finalmente libera, indipendente e imparziale. Il 22 e 23 marzo votiamo SÌ AL REFERENDUM SULLA. pic.twitter.com4E6xzMbv9w «L’Italia è un’eccezione tra le democrazie, un sistema come il nostro esiste solo in Russia, in Cina e in altre dittature, del resto è stato introdotto da Benito Mussolini e dal fascismo», dice Tajani nel video diffuso sui social, introdotto dal post: «Entriamo nel merito della riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Tajani “scomoda” Mussolini per sostenere il Sì al referendum: cosa ha detto

Articoli correlati

Referendum, Tajani: "Bartolozzi? Mi mette più paura quello che ha detto Gratteri"Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto sul caso che coinvolge il capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi...

Floriani Mussolini prima di Cremonese Cagliari: «Con Vardy ci facciamo tante risate, ecco cosa ci ha detto mister Nicola»Ai microfoni di DAZN, Romano Floriani Mussolini ha tracciato la rotta prima della sfida salvezza tra Cremonese e Cagliari.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tajani scomoda Mussolini per sostenere...

Tajani, su pm e giudici ora c'è il sistema introdotto da Mussolini(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Entriamo nel merito della riforma della giustizia. Diciamo basta a bugie e mistificazioni. Diciamo SÌ ad una magistratura finalmente libera, indipendente e imparziale. Lo scr ... altoadige.it

Referendum Giustizia, Tajani: Sistema attuale voluto da Mussolini, esiste solo nelle dittatureA pochi giorni dal voto per il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, arriva il messaggio di Antonio Tajani secondo cui l'attuale sistema giudiziario è ... lapresse.it