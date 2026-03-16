Tajani | Restiamo nelle basi della coalizione anti-Isis manteniamo impegni – Il video

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia continuerà a rispettare gli impegni presi con la NATO, confermando la presenza dei militari nelle basi dell’Alleanza Atlantica anche nell’ambito della coalizione anti-ISIS. Durante un incontro a Bruxelles, è stato ribadito che la presenza militare sarà ridotta ma comunque mantenuta, sottolineando l’impegno del paese in questa operazione.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 "Abbiamo fatto un quadro della situazione generale, abbiamo ribadito l'impegno dell'Italia a mantenere fede agli accordi con la Nato, quindi i nostri militari rimarranno, anche se in forma ridotta, nelle basi Nato, anche dalla coalizione anti-Isis". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater» «Aspetto le dimissioni di Mattarella», la reazione di Giorgia Meloni davanti all’uomo sbucato sul palco: «Identificato dalla Digos» – Il video Il governo Meloni pensa a un bonus anti-rincari: la mossa contro gli effetti della guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Definito il calendario dei lavori all'Ars, Galvagno: "Manteniamo gli impegni assunti durante la finanziaria""Manteniamo gli impegni assunti durante la finanziaria, nelle prossime settimane l'Ars è chiamata a esaminare nove disegni di legge che contengono le... Tajani: «Obiettivo resta la de-escalation, manteniamo canali aperti con l'Iran»Il ministro degli Esteri alla Camera: «L’Italia mantiene aperti i canali con l’Iran e invierà supporto alla difesa aerea dei partner del Golfo, pur... Una selezione di notizie su Tajani Restiamo nelle basi della... Argomenti discussi: Tajani: Impegno del governo per la de-escalation. Solidarietà ai nostri militari. Tajani: Restiamo nelle basi della coalizione anti-Isis, manteniamo impegni(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 Abbiamo fatto un quadro della situazione generale, abbiamo ribadito l'impegno dell'Italia a mantenere fede agli accordi con la Nato, quindi i nostri militari ... quotidiano.net Tajani Rimaniamo nelle basi Nato per rispettare gli impegni presiLo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Consiglio Affari esteri a Bruxelles. italpress.com