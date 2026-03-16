Tajani Rafforzare missione Aspides ma no allargamento a Hormuz

Il ministro degli Esteri ha affermato che l’Italia partecipa alla missione Aspides e che questa dovrebbe essere rafforzata per monitorare il traffico marittimo nel Mar Rosso e a Suez. Ha inoltre precisato che non si prevede un allargamento della missione a Hormuz. La dichiarazione è stata fatta durante una conferenza a Bruxelles.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo parte dell’Ue, siamo alla guida della missione Aspides che credo debba essere rinforzata per garantire il traffico marittimo nel Mar Rosso e a Suez. Continueremo a lavorare in quella direzione, disposti anche a rinforzare la missione Aspides e la missione Atalanta, però non mi pare che siano missioni che si possano allargare allo stretto di Hormuz, anche perchè sono missioni diverse. Credo sia giusto continuare a lavorare nel Mar Rosso per garantire i raffico marittimoe per quanto riguarda Hormuz credo che debba prevalere la linea della diplomazia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Consiglio Esteri Ue. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Tajani: Sì a rafforzare missione Aspides, ma non mi pare si possa allargare a Stretto di Hormuz – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 "Continueremo a lavorare in quella direzione, siamo disposti anche a rinforzare la missione Aspides e la...

Tajani: «Siamo alla guida dell'operazione Aspides, ma le missioni non sono allargabili a Hormuz»Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri a margine del Consiglio Affari esteri che si è svolto a Bruxelles.

Tutti gli aggiornamenti su Tajani Rafforzare missione Aspides ma...

Temi più discussi: Ue valuta di rafforzare missione Aspides. Tajani: 'Tutelare commerci'; Il ricatto di Trump alla Nato su Hormuz, l'Europa prende tempo. Tajani: Rafforzare la missione Aspides, senza espanderla; Tajani Rafforzare la missione Aspides ma no all’allargamento a Hormuz; Tajani Rafforzare la missione Aspides ma no all’allargamento a Hormuz.

Tajani: Rafforzare missione navale Aspides nel mar Rosso, complicato estenderla a HormuzIl ministro degli Esteri Tajani chiude alla possibilità di utilizzare la missione UE Aspides per risolvere la crisi nel golfo persico ... eunews.it

Tajani: sì a rafforzare Aspides, complicato cambiare mandato missioneRoma, 16 mar. (askanews) - L'Italia è favorevole al rafforzamento della missione Aspides che opera nel Mar Rosso ma ritiene complesso cambiare il ... quotidiano.net

Con Forza Italia c’è sempre posto: Tajani assume anche Lobuono x.com

Agenzia Vista. . Tajani: Petrolio russo Ne riparleremo quando finirà la guerra in Ucraina - facebook.com facebook