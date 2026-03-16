Tajani | Petrolio russo? Ne riparleremo quando finirà la guerra in Ucraina – Il video

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che al momento non si prevede di modificare la posizione sull'acquisto di petrolio russo, e che eventuali discussioni si terranno solo dopo la fine del conflitto in Ucraina. La frase è stata pronunciata durante un intervento pubblico a Bruxelles il 16 marzo 2026. La posizione ufficiale rimane in attesa di sviluppi futuri legati alla guerra.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 "al momento non siamo per cambiare posizione sull'acquisto di petrolio russo, ne riparleremo alla fine della guerra. Non siamo in guerra cn la Russia, non abbiamo rotto i rapporti diplomatici ma siamo dalla parte dell'Ucraina. Quando ci sarò la pace, speriamo al più presto, riparleremo anche di petrolio e gas", lo ha detto il Ministro degli Esteri Tajnani a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater» «Aspetto le dimissioni di Mattarella», la reazione di Giorgia Meloni davanti all’uomo sbucato sul palco: «Identificato dalla Digos» – Il video Il governo Meloni pensa a un bonus anti-rincari: la mossa contro gli effetti della guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Open.online

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