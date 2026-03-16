Tajani difende Cirielli | Non abbiamo rotto relazioni diplomatiche con Russia

Il ministro degli Esteri ha difeso il viceministro Cirielli dopo il suo incontro con l’ambasciatore russo, sottolineando che non sono state interrotte le relazioni diplomatiche con la Russia. La polemica, definita inutile, riguarda appunto l’incontro tra Cirielli e l’ambasciatore Vladimirovi Paramonov, che è stato ricevuto in Italia come rappresentante ufficiale di Mosca.

(Adnkronos) – Sul viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli e il suo incontro con l'ambasciatore russo Aleksej Vladimirovic Paramonov è scoppiata "una polemica inutile" perché "ha ricevuto un ambasciatore accreditato presso la Repubblica Italiana. Noi non abbiamo rotto le relazioni diplomatiche con la Federazione Russa". Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles a margine del Consiglio Ue. Stretto di Hormuz, Ue studia piano comune. ‘No’ di Londra e Berlino a Trump: “Non sarà missione Nato” Stretto di Hormuz, Ue studia piano comune. ‘No’ di Londra e Berlino a Trump: “Non sarà missione Nato” ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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