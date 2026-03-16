Taekwondo Dutch Open Eindhoven 2026 | quattro bronzi per l’Italia oro Serban tra i cadetti Dell’Aquila fuori ai quarti

Alla 53ª edizione del Dutch Open Eindhoven 2026, torneo G2 valido per il ranking mondiale, l’Italia conquista quattro medaglie di bronzo e un oro tra i cadetti. I atleti italiani sono saliti sul podio con Cirivello, Elia e De Angelis nelle rispettive categorie, mentre Sturari dell’Edera Forlì ha ottenuto il bronzo. Dell’Aquila è stato eliminato ai quarti di finale.

Alla 53ª edizione del torneo olandese, valido G2 per il ranking mondiale, medaglie di bronzo per Cirivello (-54 kg), Elia (-58 kg) e De Angelis (+87 kg) per la Nazionale, e per Sturari (-46 kg) dell’Edera Forlì. Il campione olimpico si ferma a un passo dal podio. L’Italia del taekwondo torna da Eindhoven con quattro medaglie di bronzo. Alla 53ª edizione del Dutch Open Taekwondo Championships, disputata il 14 e 15 marzo nei Paesi Bassi, uno dei tornei più prestigiosi e partecipati del circuito europeo — valido G2 per il ranking mondiale World Taekwondo ed E2 per il ranking europeo — la spedizione azzurra ha messo in mostra profondità tecnica e ampiezza numerica, portando a casa risultati concreti sia con la Nazionale che con i club. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Taekwondo, Dutch Open: Italia protagonista ad EindhovenIl taekwondo internazionale torna in vetrina nei Paesi Bassi con la 53ª edizione dei Dutch Open Taekwondo Championships, in programma domani 14 e... Taekwondo, i convocati dell’Italia per l’Austrian Open: Vito Dell’Aquila “sale” di categoriaLa stagione internazionale 2026 della nazionale italiana di taekwondo parte con l’Austrian Open, torneo in programma a Innsbruck i prossimo 7 e 8...