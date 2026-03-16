Sviluppo in campo tecnologico | l’impiego dell’IA per riconoscere gli abusi

L’intelligenza artificiale viene utilizzata per identificare i segni di abusi attraverso analisi di immagini e dati clinici. Tecnici e ricercatori lavorano per perfezionare sistemi che possano riconoscere in modo rapido e accurato le evidenze di traumi fisici. Questi strumenti rappresentano un nuovo approccio per aiutare a individuare casi di abusi più tempestivamente.

L’intelligenza artificiale sta muovendo passi significativi in un ambito estremamente delicato: i traumi fisici legati agli abusi. Un campo in cui la prevenzione e il riconoscimento di schemi analoghi può comportare dei cambiamenti rilevanti. È stato un gruppo di scienziati a sviluppare uno strumento che adopera l’IA per fornire supporto ai medici. Con l’impiego dell’intelligenza artificiale, infatti, è possibile individuare i pazienti potenzialmente a rischio di violenza da parte di partner. L’impiego dell’IA per riconoscere gli abusi. Lo studio svoltosi negli Stati Uniti da un gruppo di ricercatori è stato reso noto sulla rivista Nature. Quanto riportato spiega come l’addestramento di un modello di IA possa contribuire nel settore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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