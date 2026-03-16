Supplenze docenti 2026 | interpelli scadenza 16 marzo per primaria sostegno e posto comune ma anche A066 A027 A022…

Per le supplenze dei docenti nelle scuole primarie e di sostegno per il 2026, è stato fissato il termine del 16 marzo per presentare domanda. Gli interpelli riguardano anche le classi di concorso A066, A027 e A022. La procedura, prevista dall'OM n. 882024, sarà avviata soltanto quando le graduatorie saranno esaurite e non ci saranno più candidati disponibili ad accettare gli incarichi.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 2026: interpelli scadenza 16 marzo per primaria sostegno e posto comune, ma anche A066, A027, A022. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Supplenze docenti 2026, interpelli con scadenza 4 e 5 marzoSupplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. Altri aggiornamenti su Supplenze docenti Temi più discussi: Supplenze docenti 2026: interpelli scadenza 16 marzo per primaria sostegno e posto comune, ma anche A066, A027, A022....; Supplenza che inizia il 16 marzo: è possibile dichiararla con riserva nelle GPS 2026. Ecco come; Graduatorie GPS 2026: errori da evitare nella domanda; GPS: scelta delle 20 scuole entro il 16 marzo, un passaggio cruciale per le supplenze. Supplenze docenti ed ATA, ecco come funzionano: tutti i diritti aggiornati alla normativa 2026Sei un docente o un membro del personale ATA inserito nelle graduatorie? Un aspirante supplente che vuole capire come funziona il sistema? Un dirigente, un DSGA o una segreteria scolastica che ha biso ... orizzontescuola.it Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2026-28: cosa cambia per docenti, punteggi e graduatorieAggiornamento GPS 2026-28: domande dal 23 febbraio al 16 marzo e come viene valutata l’abilitazione su materia nella prima fascia sostegno. alfemminile.com Supplenze: lunedì 16 marzo alcuni docenti prenderanno servizio individuati dalla procedura di interpello. Si tratta di un servizio che sarà ancora possibile inserire nelle GPS per il biennio 2026/27. x.com Molti docenti quando scelgono la provincia GPS guardano solo la posizione in graduatoria. Ma c’è un altro dato fondamentale: quante supplenze escono davvero nelle scuole di quella provincia. Su Tinterpello puoi analizzare entrambi: la tua posizione nell - facebook.com facebook