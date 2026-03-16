Superpotenza Italia | sedici podi e il quarto posto nel medagliere

L’Italia chiude le Paralimpiadi di Milano Cortina con sedici medaglie, di cui cinque conquistate nell’ultimo giorno di gare. Giacomo Bertagnolli si è distinto vincendo l’ultima competizione e lasciando il segno nella manifestazione. Il paese si posiziona al quarto posto nel medagliere complessivo, con risultati che testimoniano l’impegno degli atleti italiani durante l’evento.

E sono cinque nell'ultimo giorno di gare. Giacomo Bertagnolli ha concluso col botto il suo percorso nelle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina. Ieri, sull'Olympia delle Tofane, l'azzurro ha conquistato il quinto podio e la seconda medaglia d'oro di questa edizione (il primo lo aveva ottenuto in supercombinata), rimontando nella seconda manche dello slalom dopo aver chiuso la run-1 alle spalle del polacco Michal Golas. «Prima di cominciare ci siamo detti di essere pronti a scatenare l'inferno», ha rivelato poi la guida Andrea Ravelli. Bertagnolli, ipovedente e appartenente alla classe AS3, ha saputo trasformare i propositi in risultati concreti: «È un miracolo aver fatto cinque su cinque. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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