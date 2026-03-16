Sulle orme di Pippo Baudo Così Dibla fiuta talenti | A Sanremo con Sayf sono stato un fratello

Dibla, pseudonimo di Luca Di Blasi, è noto per il suo talento nel scoprire giovani artisti, come dimostra la sua esperienza a Sanremo con Sayf, con cui si è definito “fratello”. A Borgarello, in provincia di Pavia, Dibla ha affermato di aver inventato questa sua capacità e si paragona, seppur in modo figurato, a figure storiche come Pippo Baudo, noto per il fiuto nei talenti.

BORGARELLO (Pavia) "L’ho inventato io". Scomodare Pippo Baudo per raccontare il fiuto per i giovani talenti che sta caratterizzando Dibla, pseudonimo di Luca Di Blasi, può sembrare eccessivo ma forse è persino riduttivo. Nato a Pavia 34 anni fa, infatti, Dibla non è soltanto talent scout ma anche produttore discografico, compositore, direttore artistico e autore. L’ultima sua “creatura“ è Sayf, con il quale insieme a Mario Biondi e Alex Britti ha suonato sul palco di Sanremo nella serata delle cover arrivando in seconda posizione, come si è classificato secondo anche nella classifica generale dietro al vincitore Sal Da Vinci con il brano “Tu mi piaci tanto“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sulle orme di Pippo Baudo. Così Dibla fiuta talenti: "A Sanremo con Sayf sono stato un fratello" Articoli correlati "Sanremo Estate" è stato condotto in passato da Carlo Conti, Pippo Baudo e AmadeusAnnunciato questa mattina in conferenza stampa, nell’estate di quest’anno torna su Rai 1 il mitico programma Sanremo Estate. Leggi anche: Sanremo parte con omaggio a Pippo Baudo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pippo Baudo Discussioni sull' argomento Sulle orme di Pippo Baudo. Così Dibla fiuta talenti: A Sanremo con Sayf sono stato un fratello; Chi è Alessandra Mussolini: tutto sulla nipote di Sofia Loren. Sulle orme di Pippo Baudo. Così Dibla fiuta talenti: A Sanremo con Sayf sono stato un fratelloBorgarello, la musica nel sangue per Luca Di Blasi a caccia di giovani artisti. Quest’anno all’Ariston ha portato l’italo-tunisino, l’anno scorso Bresh. ilgiorno.it Rai, ritorno al passato: dopo Sanremo si prepara uno show musicale sulle orme di Pippo Baudo. Ecco chi potrebbe condurloLo sappiamo tutti, se c’è un evento che può accendere la televisione quello è il Festival di Sanremo. Un tempo erano tre i programmi che portavano alla tv ascolti di 10 milioni di telespettatori. Il ... affaritaliani.it "Rai: Rappresentate Artistico Italiano" Nino Frassica con Pippo Baudo nel 1994 Grazie Rai Teche - facebook.com facebook