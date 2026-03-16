Studenti in Prefettura per la Global Money Week

Da anteprima24.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti si sono recati in Prefettura per partecipare alla “Global Money Week”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sui rischi del gioco online, delle dipendenze e sull’importanza dell’educazione finanziaria. L’incontro ha previsto un confronto diretto tra rappresentanti istituzionali e giovani, offrendo loro l’opportunità di discutere di questi temi in modo aperto e informale. L’evento ha coinvolto diverse classi e si è svolto in un clima di dialogo.

Tempo di lettura: 2 minuti WhatsApp Video 2026-03-16 at 13.53.02 Un momento di confronto diretto tra istituzioni e giovani sui rischi del gioco online, delle dipendenze e sull’importanza dell’educazione finanziaria. È questo il cuore dell’incontro che si è svolto questa mattina presso la Prefettura di Avellino con gli studenti del Convitto Nazionale “Pietro Colletta” nell’ambito della Global Money Week 2026, la settimana mondiale dedicata all’educazione finanziaria promossa dall’OCSE e dal Comitato nazionale per l’Educazione Finanziaria. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Finetica Ets, insieme al Distretto Rotary 2101, al Forum regionale delle Associazioni Familiari, al Forum nazionale delle Associazioni Sociosanitarie e alla Conferenza Episcopale Campana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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