Studenti in Prefettura per la Global Money Week

Gli studenti si sono recati in Prefettura per partecipare alla “Global Money Week”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sui rischi del gioco online, delle dipendenze e sull’importanza dell’educazione finanziaria. L’incontro ha previsto un confronto diretto tra rappresentanti istituzionali e giovani, offrendo loro l’opportunità di discutere di questi temi in modo aperto e informale. L’evento ha coinvolto diverse classi e si è svolto in un clima di dialogo.

Tempo di lettura: 2 minuti WhatsApp Video 2026-03-16 at 13.53.02 Un momento di confronto diretto tra istituzioni e giovani sui rischi del gioco online, delle dipendenze e sull’importanza dell’educazione finanziaria. È questo il cuore dell’incontro che si è svolto questa mattina presso la Prefettura di Avellino con gli studenti del Convitto Nazionale “Pietro Colletta” nell’ambito della Global Money Week 2026, la settimana mondiale dedicata all’educazione finanziaria promossa dall’OCSE e dal Comitato nazionale per l’Educazione Finanziaria. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Finetica Ets, insieme al Distretto Rotary 2101, al Forum regionale delle Associazioni Familiari, al Forum nazionale delle Associazioni Sociosanitarie e alla Conferenza Episcopale Campana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Studenti in Prefettura per la “Global Money Week” Articoli correlati Educazione finanziaria, aperte le candidature per la Global Money Week 2026. Scadenza 25 febbraioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione... AIEF protagonista della Global Money Week 2026: l’educazione finanziaria entra nelle scuoleAIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari sarà tra i protagonisti della Global Money Week 2026, la campagna internazionale promossa dall’OCSE...