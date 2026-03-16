Stravicenza vince Joyce Mattagliano dell' Atletica Brugnera

Joyce Mattagliano dell’Atletica Brugnera ha vinto la 24ª StrAVicenza, una gara che ha visto una partecipazione record e un livello tecnico molto alto. La corsa si è svolta sotto la pioggia, attirando numerosi atleti e appassionati. L'evento ha confermato la presenza di una squadra friulana tra le protagoniste del panorama podistico italiano.

La vittoria di Joyce Mattagliano alla 24ª StrAVicenza consacra l’Atletica Brugnera Pn Friulintagli tra i protagonisti del movimento podistico nazionale, in una giornata segnata da pioggia, record di partecipazione e livello tecnico elevato. La portacolori del club friulano ha dominato la 10 chilometri nel cuore di Vicenza, chiudendo in 32:30 e firmando una prestazione di grande spessore su strada. Da Piazza Castello a Piazza dei Signori sono stati 6.200 i runner complessivamente al via, in occasione della 24ª StrAVicenza, prova omologata FIDAL e Trofeo Banca delle Terre Venete, che chiude il Vicenza Running Festival. Nella sola gara competitiva si è registrato il record di iscritti con circa 1. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Articoli correlati Atletica indoor: Furlani vince a Ostrava con 8,30 nel lungoIl talento italiano vince battendo Tentoglou nel meeting Gold in Repubblica Ceca. Capodanno al Joyce Irish PubIl 31 dicembre appuntamento al Joyce Irish Pub di Via Montesano 44 per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.