Storia e memoria dal 1946 al Sessantotto nell’aula vasariana

Il 16 marzo 2026, nell’aula vasariana di Arezzo, si è svolta una lezione dedicata alla storia e alla memoria dal 1946 al 1968. Il professor Camillo Brezzi ha tenuto un intervento, mentre Andrea Biagiotti ha letto alcuni diari di Pieve. L’evento ha coinvolto studenti e appassionati di storia locale e nazionale. La discussione si è concentrata sui principali avvenimenti di quel periodo storico.

Arezzo, 16 marzo 2026 – . Lezione del professor Camillo Brezzi e letture di Andrea Biagiotti dei diari di Pieve. Appuntamento il 18 marzo. Terzo e ultimo appuntamento con il ciclo di incontri che il liceo Petrarca di Arezzo e l’Istituto storico aretino delle Resistenza e dell’età contemporanea hanno dedicato agli 80 anni della Repubblica. Dopo le lezioni dei docenti Umberto Gentiloni Silveri e Patrizia Gabrielli, è il turno del professor Camillo Brezzi. Appuntamento alle ore 8.30 di mercoledì 18 marzo nell’aula vasariana di piazza del Praticino. Il periodo preso in esame sarà quello dal 1946 al Sessantotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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