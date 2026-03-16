L’FBI sta conducendo un’indagine su alcuni videogiochi disponibili su Steam, sospettati di essere stati utilizzati per diffondere malware sui computer degli utenti. Sono coinvolti diverse piattaforme digitali e giochi che, secondo le autorità, potrebbero aver rappresentato un metodo per trasmettere software dannoso. L’indagine mira a chiarire le modalità con cui i programmi nocivi sono stati distribuiti e il ruolo dei giochi coinvolti.

Alcuni videogiochi pubblicati su Steam sarebbero stati usati come veicolo per diffondere programmi dannosi sui computer dei giocatori. Il fenomeno, inizialmente limitato a pochi casi isolati, ha attirato l’attenzione delle autorità statunitensi. La divisione di Seattle dell’FBI ha infatti avviato un’indagine per individuare gli utenti potenzialmente colpiti e ricostruire come questi titoli siano riusciti a raggiungere la piattaforma. Secondo quanto dichiarato dall’agenzia federale, alcuni giochi caricati sul negozio digitale sarebbero stati progettati con l’obiettivo di installare malware sui dispositivi degli utenti senza che questi se ne accorgessero. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Steam: indagine dell’FBI sui giochi che diffondono malware

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