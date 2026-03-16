Il dibattito sul futuro del passaggio a livello alla stazione di Giarre-Riposto si intensifica, dopo che è stata avanzata una proposta di soppressione. La questione ha riacceso il confronto tra i cittadini e le autorità locali, portando nuovamente al centro dell’attenzione il destino della fermata ferroviaria situata nel territorio ionico. La discussione coinvolge diversi attori del contesto pubblico e politico della zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La proposta di soppressione riaccende il confronto pubblico. Il destino della stazione ferroviaria di Giarre-Riposto torna al centro del dibattito politico e civile del territorio ionico. Al centro della discussione c’è l’ipotesi di eliminare il passaggio a livello, una proposta che ha riportato l’attenzione su un nodo infrastrutturale considerato strategico per la mobilità e lo sviluppo dell’area. Il tema è tornato di attualità dopo un recente tavolo tecnico svolto in municipio tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti regionali di RFI (Rete Ferroviaria Italiana). L’incontro ha però immediatamente suscitato reazioni tra cittadini, associazioni e rappresentanti politici del territorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Stazione di Giarre-Riposto: cresce il dibattito sul futuro del passaggio a livello

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