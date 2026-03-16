Stasi ora è difeso anche dall’avvocata Aldrovandi | Bersaglio di minacce social partite già diverse diffide

L’avvocata Elisabetta Aldrovandi ha preso in carico la difesa di Alberto Stasi, concentrandosi in particolare sui numerosi messaggi diffamatori diffusi sui social network. Sono state già inviate diverse diffide per contrastare le minacce e le accuse pubblicate online. La situazione riguarda quindi la tutela legale di Stasi di fronte a comportamenti ritenuti lesivi della sua reputazione.

L'avvocata Elisabetta Aldrovandi entra nella difesa di Alberto Stasi e si occuperà esclusivamente dei tanti messaggi diffamatori soprattutto comprasi sui social. A Fanpage.it spiega cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stasi ora è difeso anche dall'avvocata...

Argomenti discussi: Garlasco, nella difesa di Alberto Stasi entra un nuovo nome, chi è Elisabetta Aldrovandi.

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